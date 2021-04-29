Kızıl Tugaylar örgütünden 7 kişi gözaltına alındı

İtalya'da 1970'ler ve 80'lerde aktif olan 'Kızıl Tugaylar' isimli Marksist Leninist örgütün eski üyesi 7 kişi, 'terör suçlaması' nedeniyle Fransa'da gözaltına alındı.

Polisin çarşamba sabahı düzenlediği baskınlarda evde olmayan üç şüpheliyi aramayı çalışmaları ise sürüyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, bu kişilere yönelik gözaltıların İtalya'nın "terör eylemi" suçlamasıyla tutuklama emri çıkarmasının ardından geldiği bildirildi.

İtalyanca 'Brigate Rosse' olarak isimlendirilen Kızıl Tugaylar, kuruluş amacını 'silahlı mücadele vererek devrimci bir devlet kurmak ve İtalya'yı Batı Bloku'ndan çıkarmak' şeklinde tanımlıyor.

İtalya'da terör örgütü olarak kabul edilen Kızıl Tugaylar, 1970'ler ve 1980'lerde saldırı ve adam kaçırma olaylarında adından sıkça söz ettirdi.

90'lı yıllara doğru birçok fraksiyona bölünen ve 'uyuyan örgüt' haline gelen grubun eski üyelerinin bir kısmının Fransa'da yaşadığına inanılıyor.

Büyük bir kısmı ise İtalyan güvenlik güçlerince tutuklandı. Tutuklamaların ardından örgüt eski gücünü kaybetti.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, İtalyan hükümetinin birkaç ay süren ikili hazırlık çalışmalarının ardından en ciddi suçların seçilip, belgede yer aldığı ve isimlerin Fransız savcılara iletildiği bildirildi.

Açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanının İtalya'nın uzun zamandır talep ettiği bu meselenin çözülmesini istediği de yer aldı.

İtalya ilk etapta gruba bağlı 200 kişi tespit etmişti. Gözaltıların ardından şimdi bir Fransız mahkemesi, şüphelilerin İtalya'ya iade edilip edilmeyeceğine karar verecek. Ancak mevcut şartlarda şahısların iadesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fransa, sosyalist Cumhurbaşkanı Francois Mitterrand ( 1981-1995) döneminde geliştirilen ve Mitterand Doktrini olarak adlandırılan bir strateji kapsamında ülkesindeki militanların İtalya'ya iadesini, bu ülkedeki adalet sisteminin "sorunlu" olduğunu iddiasıyla reddediyordu. Mitterand Doktrini 2000'li yılların başına kadar devam etmişti.

Bu arada Fransız makamları, gözaltına alınan ikisi kadın 7 kişinin kimlikleri veya kendilerine yöneltilen suçlarla ilgili bilgi vermedi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, 'Fransa'nın İtalya'nın talep ettiği yasal işlemleri başlatması kararından duyduğu memnuniyeti' dile getirdi.

Hükümetten yapılan açıklamada, "Gözaltına alınanlar, hala açık olan bir yara bırakan çok ciddi terör suçlarından sorumlular. Bu barbarca eylemlerin hatırası hala İtalyanların vicdanında yaşıyor." denildi.

Kızıl Tugaylar, 1978 yılında İtalya'nın eski Başbakanı Aldo Moro'yu kaçırmış, 55 gün rehin tuttuktan sonra taleplerinin karşılanmamasını gerekçe göstererek Moro'yu öldürmüştü.

İtalya basınına göre örgüt kurulduğu günden itibaren 14 binden fazla eylem gerçekleştirdi.

Kaynak: Euronews