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Kızılay ilk yardım konvoyu Ukrayna'ya ulaştı

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekat başlatmasının ardından harekete geçen Türk Kızılay'ın yardımları ülkeye ulaştı.

Avrupa 01.03.2022, 16:03
Kızılay ilk yardım konvoyu Ukrayna'ya ulaştı

Ukrayna Kızılhaç'ı ortaya çıkan insani ihtiyaçların karşılanması için Türk Kızılay’dan destek istedi.

Bu talepten sonra harekete geçen Kızılay'ın gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan 5 tır ve mobil ikram aracı Ukrayna’ya ulaştı.

Ekipler, gönderilen yardımları koordine ederek dağıtmaya başladı.

#Ukrayna
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