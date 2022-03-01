Kızılay ilk yardım konvoyu Ukrayna'ya ulaştı
Rusya’nın Ukrayna’ya askeri harekat başlatmasının ardından harekete geçen Türk Kızılay'ın yardımları ülkeye ulaştı.
Avrupa 01.03.2022, 16:03
Ukrayna Kızılhaç'ı ortaya çıkan insani ihtiyaçların karşılanması için Türk Kızılay’dan destek istedi.
Bu talepten sonra harekete geçen Kızılay'ın gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan 5 tır ve mobil ikram aracı Ukrayna’ya ulaştı.
Ekipler, gönderilen yardımları koordine ederek dağıtmaya başladı.
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