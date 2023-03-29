KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a Londra'da sözlü saldırı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Londra'da saldırı girişimi gerçekleştirildi. Tatar, bir grup Rum öğrencinin sözlü saldırısına uğradı.

Kings College'de konferansa giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın aracı Rum ve Yunan genç ellerinde pankartlarla protesto eylemi başlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın aracı binaya yaklaştığı an, protestocu gençler taşkınlık çıkardı, aracın önünü kesmeye çalıştı, "Türkiye Kıbrıs’tan dışarı sloganı" attı.

Katıldığı bir canlı yayında konuya ilişkin açıklama yapan Tatar, bazı kişilerin Yunan bayraklarıyla konvoyuna saldırdığını söyledi. Tatar, "Kıbrıs Rum'dur Tatar'a ölüm' sloganları ile önümüzü kestiler. Polisler olmasa saldıracaklardı" dedi.

İngiliz polisi Yunan ve Rum gençlere engel oldu.

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