‘Köle yasası’ Budapeşte’yi karıştırmaya devam ediyor

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de çalışma koşullarını ağırlaştıran ve bu nedenle ‘köle yasası’ denilen kanun teklifi nedeniyle çok sayıda Macar, başkent Budapeşte’de sokaklara ikinci defa indi. Binalara zarar veren gruba polis müdahale etti.

KÖLE YASASI

Macaristan’da halihazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresinin 400 saate çıkarılmasını öngören ve muhalefet tarafından ''köle yasası'' olarak adlandırılıyor.

1 OCAK’TA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

2019 başında yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye göre, halihazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkarılıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2018, 10:22