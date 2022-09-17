Köln'de 'İstanbul Esintileri' temalı konser düzenlendi

Almanya'nın Köln kentinde, İstanbul ile Köln'ün kardeş şehir oluşunun 25'inci yılı etkinlikleri çerçevesinde Türk-İtalyan piyano sanatçısı Francesco Taskayali ve Türk-Alman keman sanatçısı Önder Baloğlu sahne aldı.

Köln Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Köln-İstanbul Kardeş Şehir Derneği iş birliğiyle Köln Trinitatis Kilisesi'nde "İstanbul Esintileri" temalı konser düzenlendi.

Türk-İtalyan piyano sanatçısı Francesco Taskayali ve Türk-Alman keman sanatçısı Önder Baloğlu, iki ayrı müzik türünde İstanbul ezgilerini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Köln Anakent Belediye Başkan Yardımcısı Ralf Heinen, etkinlikte, şehir kardeşliğinin sağladığı iletişim sayesinde toplumlar arasında güvenin oluştuğunu belirterek, Yunus Emre Enstitüsünü kardeş şehir etkinliklerine verdiği desteklerden dolayı kutladı.

Köln-İstanbul Kardeş Şehir Derneği Başkanı Walter Kluth, Köln ve İstanbul’un kardeşliğinin 25'inci yılını kutlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kluth, 1997’den beri spor, kültür, eğitim ve sosyal alanda yapılan etkinlikler ve İstanbul’a yapılan seyahatler sayesinde iki ülke toplumu arasında arkadaşlıkların oluştuğunu ve ön yargıların yıkıldığının altını çizdi.