Köln'de rehine krizi

Köln emniyetinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Breslauer Meydanı'nda rehine olayı yaşandığı açıklandı.
İstasyonun boşaltıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlara olay yerinden uzak durma çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, ilerleyen süreçte daha detaylı bilgi vereceği ifade edildi.
Yerel basının haberlerinde rehine krizinin, yerel saatle 12.45'te istasyondaki bir eczanede yaşandığı bildirildi.
Olayın ardından tüm tren seferleri durdurulurken, tren istasyonu boşaltılarak güvenlik alanı oluşturuldu.
Yerel basının görgü tanıklarının ifadesine dayandırdığı haberlerde, hafif makineli silahlarla çok sayıda polisin tren istasyonunda operasyon düzenlediği belirtildi.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 15:38