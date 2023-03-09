Köln'e yeni yapılacak cami onay aldı

Almanya'nın Wuppertal şehrinde inşa edilmesi planlanan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı cami projesi, Wuppertal Belediye Meclisi tarafından onaylandı.



Wuppertal'in Elberfeld semtinde 7 bin metrekare alan üzerine inşa edilmesi planlanan ve modern mimari özelliklere sahip caminin inşaat izni, belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Wuppertal DİTİB Merkez Camisi Derneği Başkanı Ersin Özcan, 41 yıldır hizmet veren mevcut caminin ihtiyaçlara karşılık vermediği için yeni bir cami yapmayı planladıklarını, uzun uğraşlar sonucu da bu caminin yapımının belediye tarafından onaylandığını söyledi.

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından projenin yapımına başlanacağını belirten Özcan, 800 kişinin aynı anda ibadet edebileceği yeni camide, kadın, yetişkin ve gençler için ayrı ayrı bölümlerin yapılacağını aktardı.

7 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek camide 700 metrekare ibadet alanı bulunacağını ifade eden Özcan, cami kompleksinde yönetim odası, eğitim, sosyal ve kültürel amaçlı birimler, eğitim merkezi, konferans salonu, kütüphane ve ticari alanların yanı sıra kapalı otoparkın yer alacağı bilgisini paylaştı.