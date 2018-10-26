Komşuda 6,8 deprem, limanda hasar var

Akdeniz’de saat 01.54’te 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yunanistan'da 6.9 büyüklüğünde gerçeklelen depremin ardından, birçok artçı sarsıntı meydana gelmeye başladı

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezine göre, merkez üssü Yunanistan’ın Zakinthos Adası’nın 53 kilometre güneybatısı olan deprem, yer kabuğunun 16 kilometre derininde kaydedildi.

Yunan basını sarsıntının yer yer hasara neden olduğunu yazarken can kaybı olup olmadığı yönünde bilgi vermedi. Zante Limanı'nda hasar meydana gelirken küçük ölçekte tsunami da tespit edildi.

Deprem İtalya, Arnavutluk, Malta ve Akdeniz’in güney sahili Libya’dan da hissedildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net