Köpekler Kovid-19'u PCR testinden bir hafta önce tespit etti

Belçika'da bir futbol takımının oyuncularıyla yapılan çalışma, eğitimli köpeklerin koronavirüs vakalarını PCR testine göre günler öncesinden tespit edebildiğini ispatladı.

Çalışmada, futbolcuların koltuk altının silindiği terli bezler köpeklere koklatıldı. Daily Mail'in aktardığına göre, köpeklerin doğruluk oranı yüzde 99,5 oldu. Hayvanların eğitimini gerçekleştiren K9 Detection'ın CEO'su Johan Weckhuyzen, çalışmaya dair şöyle konuştu:

Bizimle (köpeklerle) pozitif çıkan, ancak PCR testi negatif olan oyuncular vardı. 8 ya da 9 gün sonra onlar da pozitif çıktı. Bizim sonucumuza göre hareket etselerdi, virüs bulaşmış oyuncu daha önce karantinaya alınırdı ve virüs futbolcular arasında daha fazla yayılmazdı.

Yapılan önceki araştırmalar, belirgin bir "koronavirüs kokusu" olduğunu ortaya koymuştu. Ancak bu kokuyu teşhis etmede şu an tek yol eğitimli köpekler.

Çalışmada yer alan Belçika'nın en üst düzey ligi Pro League takımlarından KV Oostende ise "Futbol maçına gelmeden önce birkaç bin kişiye PCR testi yaptırmak mali açıdan sürdürülebilir değil ve pratik olarak imkansız" açıklamasını yaptı.

"Hayatlarımızı yeniden açmak için her ihtimali göz önünde bulundurmalıyız" ifadelerini kullanan kulübe göre köpeklerin PCR testinin yerine geçmesi pek ihtimal dahilinde değil. Ancak bu canlılar taraftarların tribünlere geri dönmesini sağlama yolunda toplu tarama aracı olarak kullanılabilir.

Eğitimli köpekler Finlandiya, Şili ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde havalimanlarında da kullanılıyor. Finlandiya'daki ilk sonuçlar, hayvanların doğruluk oranının yüzde 95'le yüzde 100 arasında olduğunu göstermişti.

Helsinki Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Anna Hielm-Björkman köpeklerin pozitif tanı koyduğu bazı kişilerin PCR testinin negatif çıktığını ancak bu bireylerin birkaç gün sonra hastalık belirtisi gösterdiğini söylemişti.

Kaynak: Independent Türkçe