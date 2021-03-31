Köpeklere saldırıyorlar: 20’ye yakın nanduya dikkat

Birleşik Krallık'ta polis, 20'ye yakın nandunun kontrolden çıktığına ve Hertfordshire meskun mahalinde başıboş dolaştığına dair halkı uyardı.

Kuşlar Maple Cross kasabasında, M25 otoyolu yakınlarında görüldü. Köpeklere ve geyiklere halihazırda saldırdıkları yönündeki ihbarların ardından yetkililer, "çok hızlı" ve "saldırgan" bu hayvanlara yaklaşmaması için halkı uyardı.

Hertfordshire Polisi kuşların sahiplerini bulmaya çalıştı ancak yabani oldukları sonucuna ulaştı. Yetkililer kuşları yakalamaya ve onlara yeni bir yuva bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yerel halk sosyal medyada bu uçamayan büyük kuşları, "bip bip" diye ses çıkaran hızlı bir kuşun aç bir kır kurdunu zekasıyla alt ettiği uzun soluklu Looney Tunes çizgi filmindeki "Road Runner" karakteriyle kıyasladı.

Nandular Güney Amerika'ya özgü bir tür. Görünüşleri devekuşlarına benzese de onlardan biraz daha küçükler. Birleşik Krallık'ta bazen evcil hayvan olarak beslenen kuşların geçmişte sahiplerinden kaçtıkları görülmüştü.

Rickmansworth ve Çevresinin Güvenli Mahalle Ekibi'nden polis memuru Christian Gottmann şunları söyledi:

Bu kuşlar Three Rivers'ın sokaklarında kesinlikle alışılmadık bir manzara oluşturuyor. Bu kuşların yakalanması ve uygun bir hayvan barınağına yerleştirilmesi için bir plan kurma amacıyla Three Rivers Belediye Meclisi, Karayolları ve kendi Kırsal Operasyonel Destek Ekibi'mizle birlikte çalışıyoruz. Bu hususta toplumu bilgilendirmek isteriz.

Soruşturmalar devam ediyor ama eğer bu konuda yardım edebileceğinizi düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçin. Ayrıca tıpkı daha büyük benzerleri gibi çok hızlı oldukları ve köşeye sıkışırlarsa saldırganlaşabilecekleri için halkın bu hayvanlara yaklaşmamasını tavsiye ederiz.

Ne yazık ki köpeklere ve geyiklere saldırdıklarına dair ihbarlar aldık, bu yüzden köpek sahiplerinden yürüyüşe çıktıklarında dikkatli olmalarını istiyoruz.