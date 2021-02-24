Polonya’da polis köpekleri ve atlarına emeklilik müjdesi

Teşkilatta görevli hayvanlar, görevleri sona erdikten sonra daha çok sahipleri tarafından sahipleniliyor.

Elmo isimli bir köpeğe bakıcılık eden bir sınır muhafızı, "Hayvanları kullanıyoruz ve hizmetleri bittikten sonra resmen ıskartaya çıkarıyoruz" diye konuştu.

Ancak Notes from Poland isimli haber sitesinin aktardığına göre bu uygulama değişmek üzere. Perşembe günü içişleri bakanlığı, hizmeti sona eren hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için yasa tasarısı sunduklarını duyurdu.

Haber kanalı Polsat'a konunşan İçişleri Bakanı Mariusz Kaminsk, "Yeni yasa onlara ömür boyu bakım ve veterinerlik hizmeti sağlıyor" dedi ve ekledi:

Şu anda, hizmette yaklaşık bin köpeğimiz ve onlarca atımız var. Bunlar olağanüstü hayvanlar. Onlar sayesinde birçok insanın hayatı kurtarıldı ve birçok tehlikeli suçlu yakalandı. Onlara bakmak bizim etik görevimiz.

Emniyet Genel Müdürü Jarosław Szymczyk de "Dört ayaklı polis memurlarımızın yetenekleri küçümsenemezdi" ifadelerini kullandı:

Bu yüzden hizmetleri sona erdikten sonra onları rahat ettirmek çok önemliydi.

Diğer yandan yeni yasa, emekliye ayrılan hayvanların, bakıcıları tarafından sahiplenilmesine veya ilgili kuruluşlar tarafından bakılmasına yine izin verecek. Ancak yemek, tedavi ve diğer masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Polonya'da polis köpeklerinin ve atlarının emekli olduktan sonra yaşadığı barınağın görevlileri ise yeni yasanın hizmetleri çoktan sona eren hayvanlar için de geçerli olmasını umuyor.

Barınakta çalışan Sławomir Walkowiak, "Yasanın emekli atlar için geriye dönük olarak uygulanması önemli" diye konuştu. Şu anda halkın barınağa yaptığı bağışların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: INDEPENDENT TÜRKÇE