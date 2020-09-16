Korona kurallarını ihlal eden Hollandalı bakana istifa çağrısı

Hollanda’nın Eski Yüksek Mahkeme başkanı Geert Corstens, Adalet Bakan Ferd Grapperhaus’un geçen hafta korona kurallarını ihlal ettiği için istifa etmesi gerektiğine inanıyor. Corstens, Bakan Grapperhaus için, “Artık güvenilir kalmadı” dedi…

AD gazetesine açıklamalarda bulunan Geert Corstens, “adalet bakanı Grapperhaus devamlı ekranlarda Korona’nın önemli kurallarından birinin 1,5 metre olduğunu söylüyordu ama şu an kendisi buna uymadı. Onurunu muhafaza etmeli” dedi.

Hollanda Adalet Bakanının da davetli olduğu bir düğünde Korona kuralları tamamen çiğnenmiş ve 1,5 metre mesafesi kuralı ortadan kalkmış ve herkes iç-içeydi. Corstens, “Adalet bakanı, ekranlara çıkıp devamlı Korona önlemlerinden ve 1,5 metre mesafeden bahs ediyordu” diyen Corstens, “adalet bakanı kendi anlattığı 1,5 metre Korona önlemine kendisi uymuyor. Bakan bu davranışı ile güvenirliğini kayıp etti” dedi.



Hollanda’nın Eski Yüksek Mahkeme başkanı Geert Corstens, AD gazetesine verdiği açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi:

“GRAPPERHAUS’UN İKİ HAFTA ÖNCEKİ DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI BİZE, ONUN 1,5 METRE KURALINI DEFALARCA İHLAL ETTİĞİNİ VE KAYINVALİDESİ İLE KUCAKLAŞTIĞINI GÖSTERİYOR.

GEÇEN HAFTA ALT MECLİS’TE YAPTIĞI DUYGUSAL KONUŞMASINDA, YAPTIĞI HATADAN PİŞMAN OLDUĞUNU, ANCAK İSTİFA ETMEKLE İLGİLİ HİÇBİR ŞEY BİLMEK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEMEDİ.

GRAPPERHAUS’UN KORONA KURALLARINI İHLAL ETMESİ, AYNI ŞEKİLDE KURALLARI İHLAL EDEN VATANDAŞLAR CEZALANDIRILIYOR. BU NEDENLE CEZA ALAN VATANDAŞLAR AVUKATLARI ÜZERİNDEN PARA CEZALARININ REDDEDİLMESİ İÇİN YARGIDA ENGELLEMELERE YOL AÇACAK.

GRAPPERHAUS’UN TEMSİLCİLER MECLİSİ’NE KORONA KURALLARINI İHLAL ETMENİN CEZALARINI AZALTACAĞINA DAİR SÖZ VERMESİNDEN DAHA DA KIRGIN BİR ŞEY OLAMAZ. BU, İNSANLARIN AHLAKİ BİLİNCİNE İNMESİ GEREKEN YENİ BİR KURALDIR. HÜKÜMET BU KONUDA PEK ÇOK ŞEY YAPTI, KURALLAR GETİRDİ DAHA SONRA GETİRİLEN KURALI KENDİNİZ İHLAL EDİP CEZALARI AZALTMAYA BAŞLARSANIZ, BİR KÖTÜLÜĞÜ DİĞERİNİN ÜZERİNE YIĞMIŞ OLURSUNUZ.”

Adalet Bakan Ferd Grapperhaus, geçtiğimiz Cuma günü korona cezalarının düşürülmesinin düğündeki korona 1,5 metre ihlal hatasıyla ilgisi olduğunu yalanladı. Bakan, “Tartışma benden tamamen ayrı gelişti. Meclis aylardır korona cezalarının ciddiyetiyle bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyor. Başbakan Mark Rutte de hata ile ilgili bir bağlantı olduğunu kabul etmiyor” dedi.

Kaynak: Eşref Kerküklü

Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020, 17:09