Koronavirüse karşı halkalı çözüm

Belçika'nın Gent şehri, pandemi sırasında sosyal mesafe kurallarına uymak ve dışarıdaki toplantıları kontrol altında tutmak için bir çözüm geliştirdi.

Yaklaşık 80 bin öğrenciye ev sahipliği yapan şehir, Aziz Petrus Meydanı'nda ve yakınındaki parklarda yere 100 büyük beyaz daire çizdi. Daireler 6 metre çapında ve aralarında dört metre mesafe bulunuyor. Geçtiğimiz ay polis, aynı bölgede parti yapan gençlere müdahale etmişti.

Gent Belediye Başkanı Mathias De Clercq, bu fikri öğrencileri teklif ettiğini söyledi. Belçika'nın Covid-19 kurallarına göre, dört kişi grup olarak toplanabiliyor ve onların daire içinde oturması da zorunlu değil.

Reuters'a konuşan Clercq, “Herkes bunları kullanmakta ya da kullanmamakta özgür. Bu, insanları iyi davranışa teşvik etmek için bir yol" dedi.

Öğrenciler ise uygulamadan memnun olduğunu söylüyor. 20 yaşındaki mühendislik öğrencisi Elian Colpaert, "Bu zor zamanlarda insanlarla tanışmak ve arkadaşlarınızla sosyalleşmek çok kolay değil. Bu yüzden bunun iyi bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Biraz tuhaf görünüyor ama etkili” diye konuştu.

Hukuk öğrencisi Kato Pion da bazıların kendilerine bebek gibi davranıldığını düşündüğünü; ancak kendisinin bu fikre sıcak baktığını söyledi: "Ama tabii ki, kurallara göre meydanda oturma özgürlüğünün bize verilmesinin aslında iyi olduğunu düşünüyorum"

Kaynak: Euronews