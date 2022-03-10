Korsika Adası karıştı

Ülke basınındaki haberlere göre, Korsika’nın Fransız Valisi Claude Erignac’ı 1998’de suikastla öldürmekten hükümlü Colonna, tutuklu bulunduğu Arles Cezaevi'nde 2 Mart'ta başka bir mahkumun saldırısına uğradı.

Adada, saldırının ardından komaya giren bağımsızlık yanlısı Colonna’ya destek için ilk olarak 6 Mart'ta geniş katılımlı destek gösterisi düzenlendi.

Korsika’nın Ajaccio, Bastia ve Calvi kentlerinde pazar gününden bu yana yapılan irili ufaklı çok sayıda gösteri, şiddet olaylarına sahne oldu.

Özellikle Bastia ve Ajaccio kentlerinde gençler, pazartesi gününden bu yana yönetim binaları önünde toplanıyor.

Sokaklara barikat kuran, çöp konteynerlerini, istif raflarını ve mazgalları ateşe veren gençler, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Dün itibarıyla Ajaccio’da 14, Bastia ve Calvi kentlerinde ise 23 kişi yaralandı.

Bazı protestocular, kapalı olan adliye binasına girerek ilk katını ateşe verdi.

İtfaiye yetkilileri, yangının üst katlara yayılmadan söndürüldüğünü bildirdi.

Ada yönetimi, göstericilerin molotofkokteyli, demir bilye, sapan ve el yapımı patlayıcılar fırlattığını, güvenlik güçlerinin protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığını duyurdu.

Öte yandan, Le Canard Enchaine dergisi, 9 Mart sayısında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Korsika'daki bağımsızlık yanlısı ulusalcıların seçimde desteğini almak için, Ada'nın 1998'deki Fransız Valisini öldüren suikastçılarla gizlice görüştüğü, Colonna'nın saldırıya uğramasının bunu sekteye uğrattığını iddia etti.