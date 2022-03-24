Korsikalılar Fransa'dan daha fazla özerklik istiyor

Fransa’nın Akdeniz’de bulunan adası Korsika, bağımsızlık yanlısı aktivist Yvan Colonna'nın hapiste yaralanmasıyla mart başından bu yana daha fazla bağımsızlığın talep edildiği protesto gösterileriyle gündeme geldi.

Napoleon Bonaparte'ın doğduğu, dili, kültürüyle ana karadan farklılaşan ve coğrafi olarak İtalya'ya daha yakın olan Korsika Adası, 18. yüzyıldan bu yana Fransa'ya bağlı bulunuyor.

Fransa'nın 18 bölgesinden biri sayılan 350 bin nüfuslu Ada, 2018'den bu yana kısıtlı özerklik sağlayan "özel bölgesel bütünlük" statüsüyle yönetiliyor.

Korsika, 1998'de Fransız Valisi Claude Erignac'ı öldürmekten müebbet hapse mahkum edilen ve Fransa'nın Arles kentindeki cezaevinde cezasını çeken bağımsızlık yanlısı mahkum Colonna'nın, 2 Mart'ta saldırıya uğrayarak komaya girmesiyle şiddet olaylarına sahne oldu.

Hükümet "özerklik kartını" çıkardı

Ada'da uzun süre sonra bağımsızlık veya özerklik yanlısı talepler yeniden gündeme gelmeye başladı.

Sokaklara dökülen Korsikalı gençler, kahraman olarak gördükleri Colonna'ya yönelik saldırıdan Fransız devletini sorumlu tutarak, şiddetli protesto gösterileri düzenledi.

Nisan ayında cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun düzenleneceği Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimi, 100'den fazla kişinin yaralandığı bu protestolardan endişe duyarak iki hafta süren gösterilerin ardından İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'i Korsika'ya gönderdi.

Yerel yetkililerle görüşen Darmanin, Corse Matin gazetesine yaptığı açıklamada, Ada'nın özerkliğini kabul edebileceklerini ve bu konuda yetkililerle diyalog başlatabileceklerini kaydetti.

Ada'nın yüzde 71'i özerklik talep ediyor

Diğer yandan Ada'da yönetim 2015'ten bu yana tam bağımsızlığı veya özerkliği savunan Korsika milliyetçilerinin elinde bulunuyor.

Üyeleri her 6 yılda bir genel seçimle belirlenen Korsika Meclisi ile meclis içinden çıkan İcra Konseyinin başkanı Gilles Simeoni da Erignac'ı suikastla öldürmekten yargılanan Colonna'nın avukatlığını da yapmış özerklik yanlısı bir siyasetçi.

Corse Matin gazetesinin bağımsız kuruluşlara yaptırdığı ankete göre, Ada halkı ya da Korsika kökenli Fransızların yüzde 71'i özerkliğe "evet" derken sadece yüzde 32'si tam bağımsızlığı olumlu karşılıyor.

Fransa genel nüfusunun yüzde 53'ünün Ada'nın özerkliğine "evet" dediğine işaret eden anket analistleri, bu oranın yüzde 18 olduğu 1989'dan bu yana neredeyse 3'e katlandığına dikkati çekiyor.

Fransa'nın en yoksul bölgesi

Öte yandan, Fransa'nın en yoksul bölgesi olan Korsika Adası halkının uzun süredir talep ettiği, Colonna'nın suç ortaklarının da aralarında bulunduğu siyasi mahkumlara af, Korsika diline resmi statü verilmesi, sadece Ada sakinlerinin Korsika'da mülk sahibi olmasına izin verilmesi ve Fransa Anayasası'nda Korsika'ya özel bir yer ayrılması taleplerinin hiçbiri şu ana kadar Paris yönetimince dikkate alınmadı.

Şimdiye kadar sadece Colonna'nın yaralanmasının ardından, iki suç ortağına uygulanan ve cezalarını Fransa ana karası dışında çekmelerini yasaklayan özel statüleri kaldırılarak, cezalarını Korsika'da da çekmelerinin önünü açacak düzenleme yapıldı.

Colonna'nın yaralandıktan 3 hafta sonra hayatını kaybetmesiyle gözler yeniden Ada'ya çevrildi.

Cumhurbaşkanı Macron ve hükümet üyeleri sık sık sükunet çağrıları yapmaya başladı.

Seçime yaklaşan ülkede Korsika meselesi en önemli gündem maddeleri arasında yerini koruyor.