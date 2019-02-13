Kosova ordusu asker alımlarına başladı

Kosova Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre Kosova Güvenlik Gücü’nde aktif hizmet sunacak asker adaylarının kabulü için resmi ilan yayımlandı. Adaylar başvurularını 22 Şubat 2019 tarihine kadar yapabilecek.

Kosova Savunma Bakanlığı Personel Müdürü Skënder Zhitia'nın konuyla ilgili açıklamasına göre asker adayları başvuru ilanının belirli bir plan esasınca yayımlandığı ve bu planın 10 yıllık olduğu ifade edildi.

Zhitia, asker adayların başvuruda bulunabilmeleri için Kosova Cumhuriyeti vatandaşı olmak, orta öğretim okulu mezunu olmak, 18-23 yaş arasında olmak, tam faaliyet gösterme becerisi ve hizmet edeceği bölgeler için uygun sağlık şartlarını taşıması, ayrıca kesinleşmiş bir ceza almış olmaması şartlarının arandığını söyledi.

Kars'ta 13 ülkeden askerlerin katıldığı "Kış Tatbikatı 19" adlı uluslararası askeri tatbikata Kosova Güvenlik Gücü'nün yedi mensubu da katıldı. KGG mensupları 6 Şubat’ta Kars’a intikal ederek subay, astsubay ve diğer görevlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 14. Mekanize Tugayı’na dahil oldu.

KGG Birliği Komutanı Binbaşı Albert Kuqi, bütün subay ve astsubayların bu ortak tatbikatta tam profesyonellik sergileyip görevlerini layıkıyla yerine getirdiklerini açıklayarak, "KGG’nin bu tatbikata katılmasının amacı; mensuplarımızın gerekli askeri eğitimi almaları, konvansiyonel bir askeri operasyonda değişik silahlarla atışların yapılması dahil planlanan becerilerini güçlendirmeleri ve bu tecrübelerin benzeri şartlarda sahada ülkemizde de hayata geçirilmesidir.” diye kaydetti.

Kosova Güvenlik Gücü askerlerinin katıldığı tatbikat 22 Şubat'a kadar sürecek.

Kosova ordusunun dönüşümüyle ilgili farklı çevrelerden yorumlar gelmeye devam ediyor. ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Biley Hutchison, NATOnun Kosova ordusunu desteklemeye devam edeceğini duyurdu.

Brüksel’de NATO Savunma Bakanları toplanısından önce açıklamada bulunan ABD Büyükelçisi Hutchison, tüm toplulukların dahil olduğu birden fazla etnik unsurun yer aldığı bir savunma gücünün kurulması esnasındaki gelişmeleri izlemek için NATO’nun Kosova hükûmetiyle birlikte çalışacağını belirtti.

Kosova Haber'in aktardığına göre Sırbistan ürünlerine uygulanan vergi konusuna da değinen ABD Büyükelçisi bunu iki ülke arasındaki bir mesele olarak değerlendirdiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Brüksel’de düzenlenen bir basın toplantısında, NATO’nun Kosova hükûmeti tarafından Sırbistan ürünlerine vergi uygulanması hususunda hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

KGG'nin orduya dönüştürülmesine ilişkin de açıklama yapan Stoltenberg, Kosova'daki NATO Barış Gücünün (KFOR) izni olmadan, Kosova ordusunun ülkenin kuzeyine gidemeyeceğini söyledi.

Stoltenberg konuyla ilgili olarak, "NATO’nun birkaç üyesi vergi kararından ötürü hayal kırıklığına uğramış bulunuyor. Biz Brüksel Anlaşmasına saygı gösterilmesini istiyoruz. KFOR Komutanının izni olmadan Kosova’nın güvenlik güçleri kuzeye giremez, bu çok nettir" diye kaydetti.

Kaynak: QHA

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 16:15