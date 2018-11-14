Kosova-Sırbistan Anlaşması'nda Rusya ve Almanya tavrı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kosova ve Sırbistan arasındaki anlaşmayı desteklediği belirtildi.

Rusya'nın TASS Haber Ajansının, Kremlin sözcüsüne dayandırdığı haberinde, “Rusya Başkanı Vladimir Putin Kosova ve Sırbistan arasındaki anlaşmayı desteklemek için Moskova’nın hazırlığını teyit etti.” şeklinde ifadelere yer verdi.

Almanya toprak değişimine karşı

Almanya'nın Belgrat Büyükelçisi Tomas Schieb ise verdiği demeçte “Angela Merkel Sırbistan ve Kosova arasındaki toprak değişimine karşıdır ve tutumunu değiştirmeyecektir.” şeklinde konuştu.

Büyükelçi Schieb, “Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşlerini alenen açıklamıştır ve bu görüşler hala geçerlidir. Almanya’nın tutumunu değiştireceğine dair spekülasyonların olduğunu biliyorum, fakat bu olmayacak, Almanya'nın tutumu aynı kalacak.” şeklinde konuştu.

Almanya ve Batı Balkan ülkeleri arasındaki bağlar birden fazla hat üzerinden işletilmektedir. Bu hatlardan biri Avrupa Birliği’dir. Batı Balkanlar, öncelikle Avrupa güvenliği ve entegrasyonu, sonrasında Almanya güvenliği ve istikrarı için önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Almanya bölge ile ilişkilerini ticari kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle ve GTZ, KfW gibi fnansal kurumlarıyla güçlendirmektedir.

Kosova ile Sırbistan arasında olası bir toprak değişiminde, Balkanların genelinde büyük bir çatışma fitilinin ateşlenmesinden korkuluyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 17:27