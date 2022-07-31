Kosova - Sırbistan sınırından siren sesleri yükseliyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası gözler Sırbistan ile Kosova arasındaki gerilime çevrildi. Kosova-Sırbistan sınırındaki siren sesleri akıllara yeni bir soru getirdi. Savaş Avrupa'ya mı sıçrıyor? Olası Kosova-Sırbistan geriliminin ne gibi sonuçları olur? Türkiye bu süreçte hangi pozisyonda yer alıyor? Abdullah Ağar, bölgedeki son durumu CNN Türk'e değerlendirdi.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'ın açıklamaları:

Balkanlardaki bir çatışma diğer yerlerdeki hiçbir çatışmaya benzemez. Mesele nereden çıktı? Sırbistan, Ukrayna savaşı sonrası aldığı pozisyonda Rus askerlerini Sırbistan'da görmek istiyoruz dediler. Sırbistan'da şöyle bir söz yazar 'Kosova, Sırbistan'ındır' diye. Kosova yeni almış olduğu kararla bundan sonra özellikle Kosova'daki Sırpların Sırbistan kimliğini kullanamayacağını ve araç plakalarını kullanamayacağı bir düzenleme çıkarmak istedi. Bütün mesele de bu işten rahatsız olan Kosova'daki Sırplardan çıktı. Sahadan gelen sıcak bilgiler bir şekilde Kosova askerleri yaralandı ve hastanelere götürülüyor. Büyük bir gerginlik var. Sırbistan, Rusya'nın Balkanlardaki asıl müttefiki. Ukrayna savaşının yan etkilerini nerede göreceğiz diye sorarken hep Balkanları düşündük. Balkanlardaki bir ısınma Avrupa'nın istikrarsızlaşmasına neden olur. Kontrol edilebilir mi? Bunu göreceğiz. Birleşmiş Milletler'e yapılan çağrılar var.