Kovid-19 önlemlerine yaptığı benzetme başına bela oldu

Hollanda'da mahkeme, koronavirüs önlemleriyle Nazi rejimi altındaki Yahudilere yapılan muamele arasında benzetme yapan popülist milletvekili Thierry Baudet'in dört tweet'ini kaldırmasını istedi.

Hollanda parlamentosunda beş sandalyeye sahip aşırı sağ Demokrasi Forumu Partisi (FvD) lideri, paylaşımlarını silmezse her gün için 25 bin Euro para cezası ödeyecek.

Kararı 'delice ve anlamsız' olarak nitelendiren Baudet, iletileri sildiğini duyurduktan sonra temyiz başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Baudet, Twitter'da aşılanmamış kişileri "yeni Yahudiler" ve aşılanmamışları dışlayanları "yeni Naziler" olarak tanımlamıştı.

İki Yahudi örgütü ve Holokost'tan kurtulan bir grup, tweet'lerin kaldırılmasını talep etmek için Amsterdam'da mahkemeye gitti ve paylaşımları "Holokost'un öldürülen kurbanları, hayatta kalanlar ve akrabaları için ciddi şekilde aşağılayıcı ve gereksiz yere incitici" olarak nitelendirdi.

Baudet'in paylaşımlarını 48 saat içinde Twitter hesabından kaldırmasını isteyen mahkeme ayrıca, sağlık önlemleriyle ilgili olarak Holokost görüntülerini kullanmasını da yasakladı.

"Tarihin nasıl tekerrür ettiğini görmemek nasıl mümkün"

Baudet'nin Twitter'da yayınladığı fotoğrafta, Hollandalı çocuklar arasında popüler olan St Nicholas'ın şölenine gidemeyen bir çocuk ve Polonya'daki savaş zamanı Lodz gettosundan sınır dışı edilmeden önce Davut Yıldızı takan bir çocuk yer alıyor. Baudet, diğer gönderisinde Buchenwald toplama kampının bir fotoğrafını paylaştı "Tarihin nasıl tekerrür ettiğini görmemek nasıl mümkün" yorumunu yaptı.

"Yanlış kullanan bir karşılaştırma yapıyorsunuz"

Davaya bakan yargıç, "İtiraz edilen gönderilerde yaptığınız karşılaştırma, sağlam bir kamuoyu tartışmasının çıkarları açısından haklı gösterilebilecek olanın ötesine geçiyor. Mesajlarda, aşısız vatandaşların durumunu 1930'lar ve 40'larda Yahudilerin kaderiyle hiçbir fark göstermeden eşitleyerek, aslında yanlış bir karşılaştırma yapıyorsunuz. Araçsallaştırdığınız sözler, Yahudilerin Holokost'ta çektikleri insanlık acısı ve onların anıları" dedi.

Baudet aleyhine hukuk davası açan Yahudi gruplar, "kamusal tartışmanın sınırlarının gösterilmesine önemli bir katkı sağladığını" söyleyerek kararı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Kaynak: Euronews