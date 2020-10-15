Kovid-19 salgınında İngiltere'nin son durumu

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 138 artarak 43 bin 293'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte 18 bin 980 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 673 bin 622'ye yükseldi.

Bir günde 295 bin 690 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 26 milyon 301 bin 12 oldu.

Ülkede, Kovid-19 nedeniyle 4 bin 941 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü, bunlardan 563'ünün yoğun bakımda olduğu açıklandı.

3 aşamalı kısıtlamalar

Ülkede virüsün artış hızına bağlı olarak devreye girecek "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 3 aşamalı kısıtlamalar hazırlanmıştı.

İlk aşama, kapalı veya açık alanlarda buluşmaların 6 kişiyle sınırlandırılması, barlar ve restoranların 22.00'de kapanmasını içeriyor.

İkinci aşamada farklı hane üyelerinin kapalı mekanlarda görüşmeleri yasaklanırken, üçüncü aşama ise bu önlemlerin yanı sıra barlar ve restoranların kapatılmasını öngörüyor.

Üçüncü aşama kısıtlamalar, sadece Liverpool'da uygulanırken, Manchester'ın da bu kapsama alınmasına ilişkin değerlendirmeler sürüyor.

İtalya ve Vatikan'dan geleceklere 14 günlük karantina şartı

İngiltere, İtalya, Vatikan ve San Marino'dan gelecek yolculara 14 günlük karantina şartının uygulanacağını duyurdu.

Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya, Vatikan ve San Marino'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandığı, bu nedenle seyahat edilebilecek ülkeler listesinin güncellendiği aktarıldı.

Açıklamada, bu ülkelerin "14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden" pazar 04.00'ten itibaren çıkarılacağı bilgisi paylaşıldı.

İngiltere'ye bu ülkelerden geleceklerin kendilerini 14 gün boyunca izole etmeleri gerektiği kaydedilen açıklamada, bu kurala uymayanların 10 bin sterline kadar para cezasıyla karşılaşabilecekleri uyarısı da yapıldı.

Açıklamada, Girit adasından ülkeye geleceklere 14 günlük karantina şartının da kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA