Kovid-19 tedbirlerinin kalkması yaramadı: Kutlamalarda olaylar çıktı

Norveç’te, Covid-19 salgını önlemlerinin dün resmen kaldırılmasının ardından vatandaşlar büyük kentlerde bar, lokanta ve gece kulüplerine akın ederken, aşırı alkol tüketiminin de etkisiyle özellikle gençler arasında çok sayıda arbede ve şiddet sınırlarını zorlayan kavgalar yaşandı.

Norveç polisine göre, önlemlerin kalkmasının ardından cumartesi öğleden sora başlayan ve pazar sabahına kadar süren kutlamalarda onlarca şiddet vakası kayda geçti.

Norveç polisi, sadece başkent Oslo’da 50’nin üzerinde aşırı şiddet içeren kavgaya müdahale etmek zorunda kaldı.

Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü’nün, ülkedeki Covid-19 salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle cumartesi günü 5,3 milyon nüfusa sahip ülkede bütün önlemlerin kaldırıldığını açıklamasının ardından ülke genelinde coşkulu kutlamalar düzenlendi.

Norveç’te seçimi kaybeden ve kısa bir süre sonra koltuğu devredecek olan Başbakan Erna Solberg’in 561 gün süren önlemlerin kaldırılacağını beklenmedik sürpriz bir kararla açıklamasının ardından başta başkent Oslo olmak üzere ülkedeki büyük kentlerde kaotik sahneler yaşandı.

Nüfusun yüzde 76’sı ilk doz aşı olan Norveç, Danimarka’nın ardından Covid-19 önlemlerin kaldıran ikinci İskandinav ülkesi oldu.

Kaynak: Euronews