Köyün adını "Ukrayna" olarak değiştirdiler

İspanya'da bir köy Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna ile olan dayanışmasını göstermek için adını değiştirdi.

Köyün girişindeki tabeladaki Fuentes de Andalucia ismi Ukrayna olarak yenilendi.

Sevilla'nın doğusundaki 7.100'den fazla nüfuslu köyde sokaklar Kiev, Odesa ve Mariupol olarak tekrar adlandırıldı.



Reuters'ın konuştuğu belediye başkanı Francisco Martinez, isim değişikliğinin bir jestten fazlası olduğunu söyledi: "Ana hedef şu anda savaşta olan yerler ve Ukrayna'daki çatışmalar konusuda farkındalık yaratmak."

Köylülerin iki gün içinde mülteci merkezi için 3.500 Euro topladığını belirten Martinez, 'Ukrayna'da 25 mültecinin ağırlanacabileceğini kaydetti.

68 yaşındaki emekli Rafael Osuna, Ukraynalı bir çifte evini açacağını söyledi: "Fuentes halkı yaptığımız şeyden çok gurur duyuyor. Yalnız yaşadığım ve büyük bir evim olduğu için bir süreliğine Ukraynalı bir çifti ağırlamayı düşünüyorum."

Kaynak: Euronews