Kral Charles'a yumurta atan protestocu bağış istiyor

23 yaşındaki öğrenci, GoFundMe sitesi üzerinden açtığı kampanyada, elinde yumurtayla görüldüğü bir fotoğrafını paylaşarak, 10 bin sterlin (yaklaşık 220 bin TL) toplamayı hedeflediğini belirtti.

Thelwell, protestosu nedeniyle 5 bin sterline (yaklaşık 110 bin TL) kadar para ve 6 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Öte yandan sitedeki ilan belirli bir süre sonra kaldırıldı. BK basınında yer alan haberlerde öğrencinin, 18 bağışçıdan 178 sterlin (yaklaşık 4 bin TL) topladığı belirtilirken, Thelwell ise miktarın 500 sterlini (yaklaşık 11 bin TL) geçtiğini savundu.

Sitedeki ilanın neden kaldırıldığıysa henüz bilinmiyor.

BK'nin ünlü tabloid gazetelerinden Metro'ya konuşan öğrenci, "GoFundMe ilanım silindi, nedenini de söylemediler. Büyük ihtimalle Kral telefon açtı" dedi.

Thelwell, Krall III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'ya çarşamba günü ülkenin kuzeyindeki York şehrine düzenledikleri ziyaret sırasında yumurta atmıştı.

Yok Oluş İsyanı (Extinction Rebellion) adlı çevreci grubun da üyesi olan aktivistin, yumurtayı fırlatmadan önce "Bu ülke kölelerin kanlarıyla kuruldu" diye bağırdığı da duyulmuştu.

Olay yerinde gözaltına alınan protestocu, III. Charles'a 500 metreden fazla yaklaşmaması ve kamusal alanda yumurta taşımaması koşuluyla serbest bırakılmıştı.

BK merkezli Dazed dergisine konuşan Thelwell, protesto sırasında çevredekilerin kendisini saçından yakalayıp yere indirdiğini öne sürdü. Aktivist, ayrıca kalabalıktan bir kişinin kendisini ölümle tehdit ettiğini de savundu.

Eski Yeşil Parti üyesi Thelwell'in duruşmasının 1 Aralık'ta düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: Independent Türkçe