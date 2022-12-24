Kral III. Charles'ın, kardeşi Prens Andrew'u saraydan kovmuş

ABD'de cinsel saldırıdan yargılanan Prens Andrew'un Kraliyet unvanları elinden alınsa da Kraliçe II. Elizabeth, oğlunun sarayda yaşamaya devam etmesine izin vermişti.

The Sun'a konuşan Kraliyet'e yakın kaynaklar, Kraliçe öldükten sonra tahta geçen Kral III. Charles'ın Prens Andrew'a karşı annesinden çok daha sert bir tutum sergilediğini belirtti.

Aynı kaynaklar şunları söyledi:

Prens Andrew'un saraydaki herhangi bir varlığı resmen sona erdi. Kral bunu apaçık belirtti. Andrew'un Kraliyet görevi yok. Tek başına.

2019'da Prens Andrew'un, fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve gözaltında tutulduğu cezaevinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'le bağlantıları olduğu iddia edilmişti.

Virginia Giuffre isimli kadın, 17 yaşındayken Epstein tarafından kaçırıldığını ve Andrew'la seks yapmaya zorlandığını söylemişti.

İddiaları kabul etmeyen Prens Andrew, şubatta Giuffre'yle uzlaşmaya vararak 12 milyon dolar ödemişti.

Skandalların ardından Kraliyet ailesinde de büyük gerilimlere sebep olan Prens Andrew'un, annesinin cenazesinde askeri üniforma giymesine izin verilmemişti.

The Sun'dan Meghan Markle'a özür

Britanya Kraliyet Ailesi'nin son haftalardaki bir diğer gündem maddesi de Prens Harry ve Meghan Markle'ın Netflix'te yayımlanan belgeseliydi.

Meghan Markle ve Kraliyet arasındaki tartışmalarda saraya yakınlıklarıyla öne çıkan bazı basın mecraları, belgesele yönelik sert eleştiriler yayımlamıştı.

Bunlardan en dikkat çekeni, ünlü otomobil programı Tope Gear'in eski sunucularından olan gazeteci Jeremy Clarkson'ın The Sun'da yayımlanan köşe yazısıydı. Meghan Markle'dan "hücrelerine kadar nefret ettiğini" ifade eden Clarkson'ın yazısı, 20 binden fazla şikayet almıştı.

Clarkson, "Markle'ın çıplak şekilde Britanya sokaklarında gezdirildiğini, kalabalıkların ona dışkı attığını hayal ediyorum" diye yazmıştı.

Nefret söylemleriyle dolu köşe yazısı, şikayetlerin ve büyük tepkilerin ardından siteden kaldırıldı.

The Sun'ın yayımladığı özür yazısında şu ifadeler yer aldı:

Köşe yazarlarının görüşleri kendilerine aittir fakat yayıncı olarak ifade özgürlüğünün beraberinde sorumluluk getirdiğinin farkındayız. The Sun olarak bu köşe yazısının yayımlanmasından pişmanlık duyuyoruz ve çok üzgünüz.

Clarkson'ın köşe yazısı, ülkede şimdiye kadar en çok şikayet alan gazete metni olma rekorunu kırdı.

Kaynak: Independent Türkçe