Krala yumurtalı saldırı

İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla'ya ülkenin kuzeyindeki York kentine yaptıkları ziyaret sırasında yumurta atıldı.

Olay kral ve eşinin Ortaçağ'dan kalma Micklegate Bar kapısından kente doğru yürüyerek giriş yaparken yaşandı.

Kral ve eşini karşılamak için ellerinde İngiliz bayrağı sallayarak yolun kenarında dizilen halk arasından bir kişinin "Bu ülke kölelerin kanları üzerine inşa edildi" şeklinde bağırdığı duyuldu.

O sırada çekilen görüntülere kral ve eşine doğru yumurta fırlatıldığı ve kalabalık içerisinden yuhalama seslerinin yükseldiği yansıdı. Ancak atılan yumurtaların hiç biri krala ve eşine isabet etmedi.

Olay esnasında Kral Charles'ın yere bakarak ne olduğunu anlamaya çalıştığı görüldü. Daha sonra eşi Camilla ile birlikte kalabalığı selamlayarak yürümeye devam etti.

Kralın güvenliğinden sorumlu yetkililerin olay yerinden uzaklaşmalarını önermesi üzerine kral ve kraliçe adımlarını hızlandırdı.

Protestocu kim?

Olay üzerine polisin, halkı kralın geçtiği yoldan ayıran bariyerleri aşarak bir kişiyi yere yatırdığı görüldü. Resmi ve sivil polisler saldırganı yakalarken, halk "Yazıklar olsun" ve "Tanrı Kralı korusun" diye bağırarak olayı protesto etti. Protestocu derhal gözaltına alındı.

Yerel basına göre Patrick Thelwell isimli protestocu York Üniversitesi'nde bahçecilik toplumu başkanı olarak bir blogda düzenli olarak iklim değişikliği hakkında yazılar yazıyor. Aynı üniversitede Disiplinlerarası Küresel Kalkınma alanında doktoraya başlayacağı belirtilen Thelwell'in 2019 yerel seçimlerinde Hull Road Wark seçim bölgesinde Yeşiller Partisi'nden aday olduğu kaydedildi.

Kral Charles, hükümranlığının başlangıcı dolayısıyla gerçekleştirmeye başladığı bir dizi resmi görev kapsamında York'u ziyaret ediyordu. Kral ve eşi daha sonra kentin katedralini ziyaret ederek Kraliçe II. Elizabeth'in heykel açma törenine katıldı.

Kaynak: Euronews