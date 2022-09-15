Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını görmek isteyenler kilometrelerce kuyruk oluşturdu

Sabahın erken saatlerinde henüz gün ağırmadan sıraya giren İngilizler, 70 yıl tahtta kalarak İngiltere monarşisinde bir rekora imza atan kraliçeyi görebilmek ve ona saygılarını sunmak için saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

Bazı İngilizler gece yarısı sıraya girerken, birçok kişinin ziyaret esnasında duygulandığı ve göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Kraliçe II. Elizabeth'in naaşı 19 Eylül tarihine kadar 4 gün süreyle daha Parlamento binasındaki Westminster Hall'de halkın ziyaretine açık kalacak.

8 Eylül Perşembe akşamı hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth 1952 yılında tahta çıktığında 36 yaşındaydı. Tam adı Elizabeth Alexandra Mary Windsor olan Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı sebebiyle Büyük Britanya'da 10 gün yas ilan edilmiş ve bu süreçteki tüm eğlence etkinlikleri de ertelenmişti.

Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesi, babası VI. George'un da gömülü olduğu Windsor Kalesi'ndeki Aziz George Şapeli içerisindeki mezarlığa gömülecek.

Kaynak: Euronews