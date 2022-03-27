Kraliçe Elizabeth bir kez daha bastonuyla görüntülendi

İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth, bir kez daha bastonuyla objektiflere yansıdı.

95 yaşındaki Kraliçe, Windsor Kalesi’nde el yapımı ürünlerle ilgili sergiyi inceledi.

Etkinliğe bastonsula katıldı

Son derece neşeli olduğu görülen Kraliçe, etkinlikte bastonuyla yer aldı.

21 Nisan’da yeni yaşını kutlamaya hazırlanan İngiliz Kraliçe, son dönemde bazı etkinliklere katılamamış, bu durum sağlığı hakkında söylentileri beraberinde getirmişti.

Kaynak: Londra Gazete