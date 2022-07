Kraliçe Elizabeth: "Çok şükür, Meghan gelmiyor"

Prens Philip'in geçen yılki cenazesine Meghan Markle'ın katılmayacağını öğrenen Kraliçe II. Elizabeth'in ne tepki verdiği ortaya çıktı. Haberi alan Birleşik Krallık Kraliçesi, güvendiği çalışanlarına "Çok şükür, Meghan gelmiyor" demiş.

Araştırmacı gazeteci ve yazar Tom Bower, son kitabı "İntikam: Meghan, Harry ve Windsor Hanedanı Arasındaki Savaş"ta (Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors) geçen yıl 9 Nisan'da hayatını kaybeden Prens Philip'in cenaze sürecinin ayrıntılarına yer verdi. Cenaze, Prens Harry ve Meghan Markle'ın Oprah Winfrey'ye verdiği sansasyonel röportajdan yaklaşık bir ay sonra, 17 Nisan'da düzenlenmişti. Çiftin unvanlarını bırakma kararından sonra yapılan röportajdaki açıklamalar, Kraliyet ailesinde şok etkisi yaratmıştı.

Kraliyet görevlerinden vazgeçen çift, kararın ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmıştı. Prens Philip'in cenazesi sırasında Kaliforniya'da olan Meghan Markle, hamileliğinin 7. ayında uzun uçak yolculuğu önerilmediğinden tören için Londra'ya gitmemişti.

Bower, kitapta şu ifadeleri kullandı:

Prens Philip'in cenazesi 17 Nisan'da düzenlendi. Prens Harry, tören günü Londra'ya vardı. (...) Törendeki tek belirsizlik Harry'nin ailesiyle ilişkisinin nasıl olacağıydı. Meghan'ın 7 aylık hamile olması yolculuğa çıkmama sebebi olarak gösterilmişti. Hayatının en üzücü günlerinden birinde halkın karşısına çıkmaya hazırlanan Kraliçe, 'Çok şükür, Meghan gelmiyor' dedi.

Buckingham Sarayı, kitapta yazanlar hakkında yorum yapmadı.

Markle, Kraliyet ailesiyle arasındaki gerilimi artıran röportajda "Hamile olduğum sırada oğlumun renginin nasıl olacağı konuşuluyordu" demişti. Çift, bunları hangi Kraliyet üyesinin söylediğini açıklamadı.

Kitabın yazarı Tom Bower, araştırmacı gazetecilik çalışmaları ve izinsiz biyografik kitaplarla tanınıyor. Yazar daha önce Robert Maxwell, Conrad Black, Richard Branson, Jeremy Corbyn ve Boris Johnson gibi iş insanı, medya patronu ve siyasetçilerin biyografileriyle gündeme geldi.

Kaynak: Independent Türkçe