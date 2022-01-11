Kraliçe Elizabeth tahta çıkışının 70. yılını kutluyor

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı için kutlama takvimi ve etkinlikleri açıklandı. 6 Şubat 1952'de babası Kral VI. George'un ölümü üzerine tahta geçen kraliçe, 70 yıldır hükümdarlık koltuğunda oturuyor ve ülkeyi en uzun süre yöneten kraliçe unvanına sahip.

95 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth'in "platin yıl dönümü" sebebiyle Buckingham Sarayı bu önemli olayı kutlamak ve 'ulusal birlik ruhunu canlandırmak' amacıyla bir dizi kutlama etkinliği açıkladı.

6 Şubat'ta başlayacak etkinliklerde platin yıl dönümü şerefine yeni bir tatlı yaratmak için bir yarışma düzenlenecek ve yarışmanın kazananı aralarında sarayın başaşçısının da bulunuğu bir jüri heyeti tarafından belirlenecek.

Bir başka etkinlik kapsamında ise kraliçenin "Yeşil Kubbe" girişimi çerçevesinde dikilen ağaçların yerini gösteren dijital bir harita hazırlanacak.

Ana kutlamalar haziranda

Ana kutlamalar 2 ve 3 Haziran tarihlerinin resmi tatil ilan edilmesiyle oluşan uzun hafta sonunda gerçekleştirilecek.

2 Haziran perşembe günü yapılacak olan Kraliçe'nin Doğum Günü Geçit Töreni binden fazla asker, atlı süvari ve askeri bandonun katılımıyla Londra'nın merkezinde düzenlenecek geleneksel seremoniyle sergilenecek.

Kraliçe II. Elizabeth'in asıl doğum günü 21 Nisan olmasına rağmen resmi doğum günü Birleşik Krallık ve Commonwealth ülkelerinde bu yıl 11 Haziran 2022'de kutlanacak. Londra'da her yıl Kraliçe'nin doğum gününü kutlamak için yapılan resmi törenler son iki yıldır Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

2 Haziran'da ülkedeki bin 500'den fazla kent ve köyde halk sokakları aydınlatarak yüzlerce yıllık geleneği sürdürecek. 5 Haziran pazar günü ise 200 binden fazla mahallede sokak partisi düzenlenmesi ve Commonwealth ülkelerinden gelen sanatçılardan oluşan bir gösteri alayının Londra'da sokaklarında geçit yapması planlanıyor.

Ana etkinliklerin ardından kraliçenin 1953'teki taç giyme töreni sırasında giydiği kıyafet ve kostümler Windsor Kalesi'nde sergilenecek.

Kaynak: Euronews