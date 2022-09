Kraliçenin naaşına dokunmak istedi, yaka paça yere yatırıldı, gözaltına alındı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in başkent Londra'daki Westminster Hall'de halkın ziyaretine açılan naaşına dokunmak isteyen biri, polis tarafından yaka paça yere yatırılıp etkisiz hale getirildikten sonra sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Reuters, ismi açıklanmayan bu kişinin daha sonra “kamu düzenini bozmak” suçundan tutuklandığını duyurdu. Westminster Hall'de bulunan bir ziyaretçinin çektiği ve Twitter üzerinde paylaştığı görüntüleri kısa sürede yüzbinlerce kişi izledi.

Polisin, Kraliçe'nin naaşına dokunmak isteyen kişiyi sert bir şekilde yere indirmesi tepki topladı.

