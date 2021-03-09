2. Elizabeth ırkçılık suçlamalarına karşı hazırlanan açıklamayı imzalamamış

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle'ın ırkçılık suçlamalarına cevap olarak hazırlanmış açıklamayı imzalamayı kabul etmediği iddia edilirken oğlu tarafından suçlanan Prens Charles sessizliğini koruyor.

Times gazetesine göre, Kraliyet, dün Prens Harry ve eşinin suçlamaları konusunda bir açıklama hazırladı ancak Kraliçe 2. Elizabeth, "ailenin çifte olan sevgisini ve endişesini dile getirdiği" açıklamayı imzalamayı reddetti. Kraliçe'nin verilecek cevap için daha fazla zaman istediğine inanıldığı belirtildi.

Bu arada Prens Harry'nin babası Prens Charles, röportajın ardından ilk kez bir etkinliğe katıldı.

Geçici bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı merkezine dönüştürülen Londra'daki bir kiliseyi ziyaret eden Prens Charles'a röportaj hakkında ne düşündüğü soruldu.

Yerel haber ajansı PA, soruyu cevapsız bırakan Prens Charles'ın "kıkırdadığını" iddia etti.

İddialar

Amerikan CBS televizyonunda yayınlanan röportajda, siyahi bir anne ve beyaz bir babanın kızı olan Markle, oğluna hamilelik süreci hakkında, "Ben hamileyken, bebeğimin prens ya da prenses olmasını istemediler. Bebeğime güvenlik tanınmayacağını söylediler. Oğlum doğduğunda ten renginin ne kadar koyu olacağına dair konuşmalar oluyordu ve bundan endişeleniyorlardı." ifadesini kullanmıştı.

Prens Harry ise babasının kendilerine mali desteği kestiğini ve telefonlarına çıkmadığını söylemişti.

AA

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 21:04