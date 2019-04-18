Kremlin duyurdu: Kim Rusya’ya gidiyor

Moskova yönetimi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nisan ayı sonunda Rusya'yı ziyaret edeceğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Kuzey Kore lideri Kim ile ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği ikili görüşmeden sonuç alınamamasının ardından, Kuzey Kore, taktik güdümlü yeni bir silah denediğini bugün duyurmuştu. Kuzey Kore ayrıca, Washington ile gerçekleştirilen nükleer silahların kaldırılması görüşmelerinden Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun çıkarılmasını talep etmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2019, 15:13