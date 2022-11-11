Kriz çıkaran gemi Fransa'da demirledi

Le Figaro'nun haberine göre, sivil toplum kuruluşu Sos Akdeniz tarafından işletilen göçmen gemisi Ocean Viking, dün 4 kişilik tahliyeden sonra içindeki 230 göçmenle yerel saatle 08.30'da Toulon Askeri Limanı'na demir attı.

Fransız makamları, iltica hakkı olan göçmenlerin 3'te 2'sini aralarında Almanya, Bulgaristan, Lüksemburg, Hırvatistan ve Norveç'in de bulunduğu 9 Avrupa ülkesi arasında paylaştıracak, iltica hakkına sahip olmayanları ise ülkelerine gönderecek.

Göçmen karşıtlığıyla bilinen Fransız aşırı sağı, hükümeti kararı nedeniyle eleştirirken sol muhalefet ise göçmenlerin kabulünü olumlu karşıladı.

İtalya'da bir limana sığınmak için haftalarca onay bekleyen Ocean Viking, başbakanlık görevine yeni gelen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti tarafından reddedilince Fransa yönetimi, Bakanlar Kurulu kararıyla özel bir statü çıkararak gemiyi kabul edeceklerini açıklamıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, İtalyan makamlarını insanca davranmamakla suçlayarak Paris'in "kabul vererek" Roma'dan daha insancıl davrandığını söylemişti.

Darmanin, geminin ilk olarak Akdeniz üzerinden İtalya karasularına girmesi nedeniyle bu ülkenin göçmenleri kabul etmesi gerektiğinin altını çizmiş, Fransa ve Almanya dahil diğer Avrupa ülkelerinin göçmenlerin bir kısmını İtalya'dan almayı Roma makamlarına ilettiklerini ancak ret cevabı aldıklarını aktarmıştı.

İtalya'nın "hasta olanların kendilerine kalacağı" endişesiyle gemiyi kabul etmediğini belirten Fransız Bakan, ülkesinin uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve İtalya'nın tavrının görüşülmesi için gelecek günlerde AB Komisyonu ve Almanya ile toplantı gerçekleştireceğini ifade etmişti.

Darmanin, Fransa'nın İtalya'dan göçmen dağıtım programı çerçevesinde alacağı 3 bin 500 göçmenin alımını askıya aldığını ifade etmiş, diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerini de İtalya ile yaptıkları göçmenleri yeniden yerleştirme programını durdurmaya çağırmıştı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Fransız Bakanın açıklamalarını orantısız olarak değerlendirerek Fransa'ya tepki göstermiş, AB ülkelerinin İtalya'dan alması gereken 8 bin göçmenden ancak 117'sini aldıklarını öne sürmüştü.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise ülkesinin bu yıl 90 bin düzensiz göçmeni aldığı yerde, Fransa’nın sadece 234 göçmeni aldığını ve başkalarının kabul etmeye istekli olmadığı bir hususu İtalya’nın isteyerek kabul etmesi konusunda baskı yapıldığını belirtmişti.

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, genellikle İtalya oluyor.

Teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda göçmen, Avrupa'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.