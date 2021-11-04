Kriz devam ediyor: Fransız ve İngiliz bakan anlaşamadı

Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune ve İngiltere Brexit Bakanı David Frost arasında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan görüşmede devam eden balıkçılık krizine ilişkin bir sonuca varılamadı.

Beaune, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada İngiltere ile bu konuda "hala önemli anlaşmazlıkların" bulunduğunu belirtti.

İngiliz hükümetinden bir sözcü de yaptığı açıklamada, balıkçılık krizine ilişkin çözüm bulmak için görüşmelerin gelecek haftanın başında devam edeceğini kaydetti.

Her iki tarafın görüşmede pozisyonlarını ve endişelerini dile getirdiğini ifade eden sözcü, Frost'un yarın Brüksel'de AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ile bir araya geleceği bilgisini paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız balıkçılarının İngiliz kara sularında avlanması için lisans vermeyen İngiltere’ye yönelik uygulamayı planladığı misilleme önlemlerinin askıya alındığını açıklamıştı.

Paris yönetimi, İngiltere'den Fransa'ya ithal edilen ürünleri gümrükte sistematik olarak kontrol etmek, deniz ürünlerinin ithalini yasaklamak ve İngiliz gemilerinin birkaçı dışında, ülkedeki tüm limanlara erişimini engellemekle tehdit etmişti.

Buna karşılık İngiltere Çevre, Gıda ve Tarım Bakanı George Eustice, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz, (Fransız yetkililer) bu önlemleri (İngiltere'ye karşı misilleme) en erken salı gününe kadar getirmeyeceklerini söyledi ne yapacaklarını göreceğiz. Fakat bu önlemleri alırlarsa biz de aynı oyunu oynarız ve orantılı şekilde yanıt verme kabiliyetimizi açıkça saklı tutarız." açıklamasında bulunmuştu.

Balıkçılık sorunu

AB ve İngiltere arasında 2021'deki balıkçılık kotalarının belirlenmesine yönelik müzakerelerde uzlaşı sağlanabildi ancak özellikle Fransız balıkçılar, belirlenen bölgelerde faaliyet gösteremedi.

İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, kendi kara sularında avlanmaya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemişti. Bu durum, İngiltere ve Fransa arasında gerilime neden olmuştu.

Fransa, Jersey'in elektriğini kesme tehdidinde bulunmuş, Fransız balıkçılar da Ada'daki limanı ablukaya almıştı.

İngiliz hükümeti, Jersey Adası'na önlem olarak iki donanma gemisi göndermiş, Fransa da bunun ardından misilleme olarak bölgeye iki donanma gemisi gönderme kararı almıştı.

Fransız balıkçıların ablukasının bitmesi üzerine, donanma gemileri karşılıklı geri çağrılmıştı. Fransa, balıkçılık konusunda AB'nin, Birleşik Krallık'a karşı daha katı davranmasını talep ediyor.

Manş Adaları'ndan olan Jersey'nin elektriğinin yüzde 95'i yaklaşık 14 mil uzaklıktaki Fransa tarafından sağlanıyor. Kendine has bir yönetimi olan ve Kraliçe'nin bir temsilcisi bulunan Ada, uluslararası arenada İngiltere tarafından temsil ediliyor.