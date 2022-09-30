Genel merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı ve Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içeren sözlerini kınadı.

UID Genel Başkanı Köksal Kuş, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, Kubicki'nin Hildesheim şehrinde tertiplenen bir seçim programında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında kullandığı hakaret dolu kelimeleri şiddetle lanetlediklerini söyledi.

Kuş, "Kubicki’nin ifadeleri asla kabul edilemez. Kubicki bu hakaretvari açıklamaları ile öncelikle kendi onur ve kişiliğine, sonrasında da gerek partisinin gerekse de temsil ettiği parlamentonun ciddiyetine zarar vermiş bulunmaktadır. Adı geçen kişi bu yakışıksız ifadelerinin Alman siyasetine büyük zararlar verdiğinin bilincinde olmalıdır ve aynı zamanda da kendisinin siyasi ve ahlaki derecesini gözler önüne sermektedir." ifadelerini kullandı.

"Siyasetçi olduğunu veya toplumun temsilciliğini yaptığını iddia edenler tepki ve eleştirilerini diplomatik bir dille ifade edebilmeyi öğrenmelidir." diyen Kuş, şunları kaydetti:

"Sorumlu bir siyasetçi toplum barışına zarar verecek yaklaşımların yanı sıra kutuplaştırıcı sözler ve hakaretlerden kaçınmalıdır. Sorumluluk taşıyan bir siyasetçi yaptığı hataları gördüğünde bunlardan dönebilen ve aynı zamanda özür dilemeden de çekinmeyendir. Bu vesileyle gerek FDP gibi köklü bir partiyi gerekse Federal Almanya Parlamentosunu temsil eden Kubicki’yi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ve milletinden af dilemeye davet ediyoruz."

Basın toplantısında UID yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.