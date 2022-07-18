Kuledeki tek görevli hasta oldu, Meis Havalimanı'nda hizmetler durdu

Yunanistan'daki Panhelenik Sivil Havacılık Telekomünikasyoncular Hizmetleri Birliğinin (FISO) yaptığı açıklamada, ülkenin uç bölgelerindeki havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısına dikkat çekilerek, bu eksiklik nedeniyle mevcut personelden bir kısmının izinsiz çalışmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, "16 Temmuz 2022 yerel saatle 19.35 itibarıyla Meis Havalimanı, kontrol kulesindeki meydan uçuş bilgi hizmeti veren tek görevlinin hastalanması sonucu kapandı." ifadesi yer aldı.

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) altyapı ve ulaştırma politikalarından sorumlu ismi Nikos Papas ise Meis Havalimanı'nın kapanması nedeniyle hükümeti eleştirdiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Ulusal konularda hassas bir dönemde. Turizm sezonunun zirvesinde. Ulusal egemenlik için kritik bir bölgede. Meis Havalimanı, Uçuş Bilgi Hizmetlerindeki tek telekomünikasyon personelinin hastalanması sonucu kapandı. Ulaşıma ihtiyacı olan yolcular, (ada) sakinleri, iş insanları ve hastalar 'havada' kaldı."