Kurz: Türkiye ile komşu olalım ortak değil

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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Yunanistan’ın Kathimerini gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ile dürüst bir ilişki gerçekleştirilmesini yıllardır söyleyen bir isim olduğunu kaydeden 31 yaşındaki Kurz, Avrupa Birliği’nin Türkiye ile müzakereleri ‘derhal’ sona erdirmesi gerektiğini söyledi.

Kurz, "Türkiye ile müzakereler derhal sonlandırılmalı. Türkiye, son yıllarda Avrupa ve değerlerinden uzaklaşıyor. Aynı zamanda AB ile Türkiye arasında komşuluk temelinde farklı işbirliği seçeneklerinin bulunmasına odaklanmalıyız" dedi.

Avusturya Başbakanı Kurz, Türkiye'ye karşı eleştirel tutumuyla biliniyor.