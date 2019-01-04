Kuzey Kore'nin İtalya büyükelçisi kayıp

Güney Koreli istihbarat kaynaklarının açıkladığına göre, Kuzey Kore'nin İtalya büyükelçisi, görev süresi sona erdiği halde bir süredir İtalya'da gizleniyor.

Kuzey Kore'nin İtalya'daki en yüksek diplomatı olan büyükelçisi Jo Song-gil, ismi verilmeyen bir batı ülkesinden sığınma talep ettiği öğrenildi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Güney Koreli vekil Kim Min-ki, görev süresi geçen Kasım ayı sonunda biten Jo'nun, aynı ayın başında konutundan kaçtığını açıkladı. Jo'nun eşinin de kendisiyle birlikte olduğuna inanılıyor.

Jo, bir önceki büyükelçi Mun Jong-nam'ın Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini protesto amacıyla görevine son verilmesinin ardından ekim 2017 tarihinde göreve başlamıştı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı BBC'ye yaptığı açıklamada, Jo'nun henüz iltica başvurusunda bulunmadığını duyurdu.

Kuzey Kore'nin İtalya'daki diplomatik misyonu, BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün merkezinin Roma'da olması ve ülkenin sık sık gıda kıtlığı yaşaması nedeniyle önemli.

Ülke dışındaki görevlere yollanan Kuzey Koreli diplomatlar, başka ülkelere iltica etmelerini önlemek için genelde bir kaç aile üyesini Pyongyang'ta bırakmak zorunda kalıyor.

Kaynak: Ajanslar