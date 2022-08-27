Kuzey Makedonya'da enerji alanında kriz durumu ilan edildi

Hükümetin kararının, başkent Üsküp bölgesinde ısınma, ülke genelinde ise elektrik enerjisi ile ilgili yaşanan krizi kapsadığı bildirildi.

Kriz durumu kapsamında hükümetin getirdiği tasarruf önlemlerinin uygulamaya koyulacağı ve 31 Mart tarihine kadar geçerli olacağı aktarıldı.

Hükümetin 16 Ağustos tarihinde getirdiği tasarruf önlemleri kapsamında devlet dairelerindeki elektrik kullanımı kısıtlanırken, söz konusu önlemlerle elektrik tasarrufunun yüzde 15 oranına çıkarılması planlanıyor.

Hükümetin aldığı tasarruf önlemleri dahilinde, dekorativ ışıklandırma kullanılmayacak, soğutma için en az 27 dereceye, ısınma için klimalar en en fazla 20 dereceye kadar ayarlanabilecek. İş bittiğinde bilgisayarlar açık bırakılmayacak. Isıtma sistemlerinin filtreleri sürekli değiştirilecek. Yazıcılar zorunlu olmadığı taktirde kullanılmayacak.

Balkan News