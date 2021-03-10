Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), geçtiğimiz dönem 6.’sını tamamladığı Genç Diplomat Akademisi projesiyle bir ilki daha gerçekleştiriyor. Üniversitede lisans/lisansüstü eğitim gören veya mezun olmuş; siyaset, politika ve diplomasiye ilgili duyan, bu alanlarda ihtisas yapmayı ve gelecekte bu alanda iş sahibi olmayı hedefleyen 18-28 yaş arası gençlere yönelik seminer, çalıştay ve derslerin düzenlendiği proje, Kuzey Makedonya’da başlıyor.

Türk Gençlik Kulübü ve Türkiye Gençlik Vakfı ortaklığı; Maarif Vakfı’nın desteği ile gerçekleştirilen Kuzey Makedonya Genç Diplomat Akademisi’nde bahse konu olan alanlarda uzman, profesör, akademisyen, büyükelçi ve bürokratların; iş hayatına dair kişisel deneyim ve tecrübelerini gençlerle paylaşmasının yanı sıra seminerler, dersler, konferanslar, spor aktiviteleri ve kitap okumaları gibi etkinlikler de mevcut. Makedonyalı 20 Türk gencinin katılacağı Kuzey Makedonya Genç Diplomat Akademisi programında; uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, hukuk, tıp, İngiliz dili ve edebiyatı fakültelerinde okuyan öğrenciler yer alıyor.

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