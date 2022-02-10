La Croix: SİHA'lar Türkiye'nin etkinliğini artırıyor

"SİHA'lar, Türkiye'nin etkinliğini artırıyor.'' Fransa'da yayımlanan La Croix Gazetesi, Türk SİHA'ları ile ilgili çarpıcı bir analiz yayımladı.

Gazetenin silahlı insansız hava araçlarıyla ilgili analiz yazısında, Türk SİHA'larına özel bölüm ayrıldı. SİHA'ların, Dağlık Karabağ'da, Azerbaycan'ın kısa sürede çok daha az can kaybıyla çatışmayı kazanmasına yardım ettiği vurgulandı, savaşın seyrini değiştirdiğine işaret edildi.

Türkiye'nin Mart 2020'de de Suriye'de SİHA'lardan başarılı şekilde yararlandığı, Libya'da meşru hükümet kuvvetlerinin, Türk SİHA'ları sayesinde Hafter'e bağlı güçlere üstünlük sağladığı ifade edildi.

"Türkiye İHA üretiminde dünyada bir numara olacak"

La Croix'nın analizinde, "Türkiye'nin silah üreten askeri bir güç olarak gittikçe kendini daha fazla gösterdiği" yorumuna yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk SİHA'larını diplomasiyi kuvvetlendirmek için kullandığı vurgulandı. "Bu tür projeler desteklenirse, Türkiye insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numara olacak" yorumunda bulunuldu.

Bayraktar-TB2'nin performansının ve teknolojik üstünlüğünün güç ilişkilerinde dengeyi değiştirmeye olanak verdiğinin altı çizilen yazıda, Ukrayna, Polonya, Kazakistan, Kırgızistan ve Katar'a onlarca SİHA ihraç edildiği bilgisi verildi.



Uygun fiyatı ve kalitesi ile SİHA'ların özellikle Afrika ülkeleri için de cazip olduğuna dikkat çekildi.