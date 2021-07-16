Lafarge davasında karar eylülde

Fransa’da Paris Temyiz Mahkemesi, terör örgütü DEAŞ’a haraç veren çimento şirketi Lafarge'a yönelik "insanlığa karşı suça ortak olma" suçlaması hakkındaki kararını eylül ayına erteledi.

Liberation gazetesinin haberine göre, mahkeme, 2013-2014 yıllarında Suriye'deki faaliyetlerini sürdürebilmek için aralarında DEAŞ'ın da bulunduğu terör örgütlerine 13 milyon avro haraç ödemekle suçlanan Lafarge’a "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlaması yöneltilmesi hakkındaki kararını eylül ayında açıklayacak.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında, Lafarge'ın yönetim kurulu başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler "teröre finansman sağlamak" ile suçlanmıştı.

Haziran 2018'de şirkete yöneltilen "insanlığa karşı suçlara ortak olmak" suçlaması, Kasım 2019'da düşürülmüştü.

Davaya müdahil olan sivil taraflar, yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, suçlamanın düşürülmesini Temyiz Mahkemesine taşımıştı.

Fransız devletinin, Lafarge ile DEAŞ arasındaki anlaşmadan haberdar olduğu ortaya çıkmıştı

Liberation gazetesi, salı günkü haberinde Fransız istihbarat servisine ait ağustos 2014 tarihli gizli notu ortaya çıkarmıştı.

Notta, Lafarge'ın Suriye'de faaliyetlerini devam ettirebilmek için DEAŞ ile anlaşma yaptığı, sonraki aylarda fabrikayı ele geçiren DEAŞ'ın Lafarge'a ticari faaliyetlerini sürdürmesi ve kontrolündeki bölgelerde ulaşım izni verdiği bilgisi yer aldı. Notta, anlaşmayla sağlanan iznin belli bir ücret karşılığı alındığı ifade edildi.

Haberde, anlaşma tarihinde Lafarge'ın Suriye'nin kuzeyindeki Celebiye'de bulunan çimento fabrikasının kontrolünü halen elinde tuttuğu, terör örgütünün fabrikayı 2014 Eylül ayında ele geçirdiği vurgulanmıştı.