Lahey Rusya yaptırımlarından muafiyet istiyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin merkezi olarak bilinen kentin, alternatif bir tedarikçi bulunana kadar Rus enerji devi Gazprom'dan doğalgaz almaya devam etmek istediği bildiriliyor.

Reuters haber ajansına göre, Lahey Belediye Meclisi perşembe günü planlarını açıkladı ve belediye yetkililerinin haziran ve temmuz aylarında AB çapında bir ihale düzenlediğine ancak Rus gazının yerini alacak bir gaz bulamadığına dikkat çekti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısına yanıt olarak uygulanan AB yaptırımları, bloktaki tüm hükümetlerin ve kamu kurumlarının Rus şirketleriyle mevcut sözleşmelerini 10 Ekim'e kadar feshetmesi gerektiği anlamına geliyor.