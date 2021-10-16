Laiklik Fransa'da da tehlikede!

Fransa'da 2020 yılında başı kesilerek öldürülen tarih öğretmeni Samuel Paty'nin ölüm yıl dönümünde gerçekleştirilen bir kamuoyu yoklaması genç nüfusun yüzde 60'ından fazlasının laikliğin tehlikede olduğunu düşündüğünü işaret etti.

Fransız nüfusunun 18-30 yaş arası gençlerini temsilen bin 14 kişinin katıldığı ankete göre gençlerin yüzde 63'ü Fransa'da laikliğin tehlikede olduğunu düşünüyor.

Sağcı Marianne dergisinin 2020'de yaptırdığı ankette ise bu oran yüzde 70'te bulunuyordu.

Kota yöntemi ile gerçekleştirilen anket katılımcılarının yüzde 57'si, ayrıca laikliğin savunulmasının Müslümanları karalamak isteyen gazeteciler ve siyasi kişilikler tarafından bir araç olarak kullanıldığı kanısında. Bu oran geçen sene de aynı seviyedeydi.

Laikliğin tanımında bölünme

Ankette "Laikliği nasıl tanımlarsınız?" sorusu ise gençlerde tam bir fikir ayrılığının yaşandığını gözler önüne seriyor.

Yüzde 27'lik bir kesim laikliği dinlerin eşit olması olarak görürken, yüzde 24, laikliğin vicdan özgürlüğünü sağladığı kanısında. Gençlerin yüzde 23'ü ise din ile devleti birbirinden ayıran bir kavram olarak tanımlıyor laikliği.

Kaynak: Euronews