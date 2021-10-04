Lars Vilks kimdir?

Geçirdiği trafik kazasıyla ilgili yetkililerin hayret verici açıklamalar yaptığı Lars Vilks, yanındaki iki koruma polisiyle birlikte yanarak can verdi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e çizdiği karikatürlerle hakaret eden Lars Vilks, bütün dünyanın tepkisini toplamıştı.

İsveçli karikatürist Vilks, İslam karşıtlığıyla biliniyordu. Vilks, geçirdiği korkunç trafik kazasında kendisini koruyan iki polisle birlikte yanarak hayatını kaybetti.

Ülkenin Smaland bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim birimine yakın otoyolda kamyonla çarpışan Vilks'in otomobili patladı ve alev aldı.

Kazanın ayrıntılarıyla ilgili bilgi veren emniyet yetkilileri, aracın kazadan önce ters yöne girdiğini aktardı. Yetkililer, bunun nedenini henüz anlayamadıklarını dile getirdi.

Otomobilin tekerleğinin patlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Kazada ilk müdahaleyi yapan görgü tanığının anlattığına göre polis aracının ters yönden neredeyse saatte 160 kilometre hızla giderken tekeri patladı. Bunun üzerine şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti ve karşı yönden gelen kamyona çarptı. Çapmanın etkisiyle patlamalar yaşandı, kamyon ve otomobil alev aldı.

Lars Vilks neden polis korumasındaydı?

Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri yaklaşık 14 yıl önce yayınlanan karikatüristin tam adı Lars Endel Roger Vilks'dir. 20 Haziran 1946'da dünyaya gelen Vilks, dün itibarıyla hayata gözlerini yumdu.

İsveç'in Helsingborg kentinde doğan Vilks'in babası Letonyalı, annesi ise İsveçliydi. Vilks, 1987'de Lund Üniversitesi'nden sanat tarihi alanında doktora derecesini aldı ve 1988'den 1997'ye kadar Oslo Ulusal Sanat Akademisi'nde görev yaptı. 1997 yılından 2003'e kadar Bergen Ulusal Sanat Akademisi'nde sanat teorisi profesörü olan Vilks, kurumsal sanat teorisini savunuyordu.

Çizdiği karikatürler İslam dünyasında büyük tepkiye neden olduğu için 2007'den beri gizli bir adreste yaşayan ve polis korumalarıyla gezen Vilks, birçok programda protesto gösterileri ve yumurtalı saldırıyla karşı karşıya kalmıştı.

İsveçli karikatürist, 2007 yılında Tällerud'daki bir sanat sergisinde gösterilmek üzere belirlenen üç çizimde Hazreti Muhammed'e hakaret etti. Bu karikatürler İslam dünyasında ve uluslararası arenada büyük tartışmalara yol açtı. Serginin açılışına kısa süre kala organizatörler ciddi güvenlik endişelerine atıfta bulunarak davetlerini iptal etti ve Vilks'in çabalarına rağmen başka hiçbir İsveç sanat galerisi söz konusu çizimleri sergilemedi.

Tartışma yaratan çizimler, 18 Ağustos'ta Örebro merkezli bölgesel gazete Nerikes Allehanda'da otosansür ve din özgürlüğü üzerine bir başyazının parçası olarak yayınlandı. Bu olayın ardından İsveç'teki Müslüman örgütlerin protestolarını İran, Pakistan, Afganistan, Mısır ve Ürdün'ün İsveç hükümetini Vilks'e karşı "cezalandırıcı önlemler" almaya çağırması takip etti. Söz konusu karikatürlerden sonra ölüm tehditleri alan Vilks, polis koruması altında yaşamaya başlamıştı.