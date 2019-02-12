Lavrov Hamas ve Fetih grubu ile buluştu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin sorununun barış içinde çözülmesi gerektiğini belirterek, "Ne yazık ki Filistin ve İsrail arasındaki mevcut durum endişe verici." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve İslami Direniş Hareketi (Hamas) temsilcileriyle bir araya geldi.

Filistin sorununun barış içinde çözülmesi gerektiğinin altını çizen Lavrov, "Birçok ülke gibi biz de Filistin sorununun BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM Genel Kurulunun parametrelerine göre 'Arap Barış Girişimi' şeklinde çözülmesinden yanayız." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Filistin konusunda tek taraflı yaklaşımının büyük tehlike yarattığına işaret eden Lavrov, "ABD'nin Orta Doğu sürecine ilişkin sunduğu 'Yüzyılın Anlaşması' bugüne kadar yapılan her şeyi yok eder." diye konuştu.

Lavrov, Filistin ve İsrail arasındaki mevcut durumun endişe verici olduğuna dikkati çekerek, Moskova formatında gerçekleşen toplantıların sıklıkla yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Filistinli ana siyasi örgütlerin temsilcileri ve Rus yetkililer arasında dün başlayan görüşmeler yarın da Moskova'da devam edecek.