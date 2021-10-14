Le Pen'den çevre düşmanı vaat

Fransız aşırı sağcı cumurbaşkanı adayı Marine Le Pen, gelecek yıl yapılacak seçimleri kazanması halinde yenilenebilir enerji yatırımlarına verilen destekleri keseceğini ve ülkedeki tüm rüzgar enerjisi türbinlerini kaldıracağını açıkladı.

Ulusal Birlik partisinden aday olan Le Pen, 2017 seçimlerinde ikinci tura kalmayı başarmıştı. Le Pen'in bu seçimlerde de ikinci tura kalabileceği belirtilmesine rağmen adaylığını koyması halinde aşırı sağcı televizyon yıldızı Eric Zemmour'un Le Pen'i geride bırakabileceği yorumları yapılıyor.

RTL radyosuna konuşan Le Pen "Rüzgar ve güneş enerjileri yenilenebilir değil, geçici kaynaklardır. Seçilirsem yeni rüzgar santrallerinin kurulmasını engelleyip eskilerinin de sökülmesi için büyük bir proje başlatacağım," ifadelerini kullandı.

Rüzgar ve güneş enerjilerine verilen desteklerin tüketicilerin elektrik faturalarına yılda 6 ya da 7 milyar euro ilave yük getirdiğini belirten Le Pen buna da son vereceğini vurguladı.

Aşırı sağcı lider yeni nükleer reaktörlerin kurulmasına izin vereceğini halihazırdaki santrallerinde yenilenmesi için kayak oluşturacağını belirtti. Le Pen ayrıca Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önerdiği küçük boyutlu modüler reaktörlerin de inşaasını destekleyeceğini vurguladı.

Macron tarafından bu hafta sunulan Fransız ekonomisinin 2030 yol haritasında elektrikli araçlara, nükleer enerji sektörüne ve nükleer teknoloji ile üretilen yeşil hidrojen alanlarına milyarlarca dolarlık destek öngörülürken yenilenebilir enerjiye çok az yer verilmişti.

Fransa halihazırda elektrik üretiminin yüzde 75'ini nükleer enerjiden karşılıyor. Bu sayede gelişmiş ülkeler arasında kişi başına düşen karbon emisyonunda en düşük ülkelerden biri durumunda. Fakat rüzgar ve güneş enerjisi konusunda Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin bir hayli gerisinde.

Kaynak: Euronews