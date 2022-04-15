Le Pen'in NATO planı

Fransa'da 24 Nisan'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu adaylarından aşırı sağcı Marine Le Pen, seçilmesi halinde ülkesini NATO'nun entegre askeri kanadından çekeceği ve Rusya ile daha yakın işbirliği kuracağını söyledi.

Le Pen, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna işgali nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimir Putin'e karşı oluşturduğu birleşik ittifakı sonlandıracağı veya en azından bozacağının işaretini de verdi.

Çok taraflılığı reddeden, Almanya'ya tepki gösteren, Avrupa Birliği'ni eleştiren, iklim sorunlarını düşük öncelik sırasına koyan, “küreselciler” olarak tanımladığı görüşü eleştiren ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı sessiz kalan Le Pen, Donald Trump'ın başkanlık dönemi politikalarını andıran bir dil kullanıyor.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesinin ardından NATO ile Rusya arasında stratejik bir yakınlaşma olması gerektiğini belirten Le Pen, NATO'nun Rusya'ya karşı Ukrayna'yı silahlandırmasına karşı duruşuyla biliniyor.

Uzmanlara göre bir nükleer güç ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Fransa'nın aşırı sağa kayması, öngörülemeyen ve yıkıcı sonuçlara yol açabilir.

Le Pen, NATO'nun 5'inci maddesine saygı duymakla birlikte Fransız ordusunun ne entegre bir NATO komutanlığı ne de bir Avrupa ordusu komutası altına alınamayacağını kaydetti.

Beşinci Madde, 'bir üyeye yapılan saldırı tüm üyelere yapılmış' kaidesine göre hareket etmeyi gerektiriyor.

"NATO adı altında Avrupa topraklarında uygulanan Amerikan himayesine boyun eğme karşıtı" bir duruşa sahip olduğunu söyleyen Le Pen, bu pozisyonunun, “Moskova'ya boyun eğme” sinyali vermediğini dile getirdi.

Biden yönetimini Çin'e karşı çok agresif bir politika izlemekle suçlayan Le Pen, "ABD'nin müttefiklerini kendi egemenliği altında birleştirmek için düşmanlara ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Hayal ettiği Fransa'nın “Batı'nın düşmanlarını daha etkili bir şekilde tehdit edeceğini ifade eden Le Pen, buna gerekçe olarak artık Amerika Birleşik Devletleri ile uyum içinde çalışılamayacağını gösterdi ve bunun da tüm düşmanların hesaplarında daha büyük, caydırıcı bir huzursuzluğa neden olacağını anlattı.

Kaynak: Euronews