Le Pen, Macron'dan ümitsiz

Marine Le Pen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kaybetmesinin ardından konuşma yaptı (Reuters)

Fransa'nın cumhurbaşkanı olmayı üçüncüye deneyip başarısızlığa uğramasına rağmen radikal sağcı lider Marine Le Pen, Emmanuel Macron'la mücadelesini sürdüreceğini söyledi.

Pazar günkü seçimde yüzde 41 oy almasına karşın mağlup olan Le Pen, partisi Ulusal Cephe'ye bir cumhurbaşkanlığı seçiminde hiç almadığı kadar oy aldırmış oldu. Macron ise yüzde 58 oy alarak seçimi kazandı.

Le Pen mağlubiyetinin ardından yaptığı cüretkar konuşmada destekçilerine "Fransa ve Fransa halkı için mücadeleye devam edeceğini" söyledi.

Korkarım ki önümüzdeki 5 yıl, son 5 yılın aşağılamalarından ve acımasız politikalarından farklı olmayacak ve Emmanuel Macron ülkemizdeki bölünmeleri onarmak için hiçbir şey yapmayacak.

Radikal sağcı lider mağlubiyeti için de "muhteşem bir zafer" ifadelerini kullandı.

Le Pen sandıkta kaybetmiş olsa da birçok gözlemci Fransa'da radikal sağın büyümeye devam ettiğine dikkat çekerek bunun potansiyel olarak bir sonraki seçimde başarıyı işaret edebileceğini söyledi.

Daha önce 2017 seçimlerinde Le Pen, Cumhurbaşkanı Macron'a karşı yüzde 66'ya yüzde 34 oy oranıyla mağlup olmuş, babasıysa Chirac'a karşı yüzde 20'den daha az oy almıştı.

Le Pen, Fransa halkını asla terk etmeyeceğini ve parlamento seçimleri için kampanyasının başında olacağını dile getirdi.

Kaynak: Independent Türkçe