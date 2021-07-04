Le Pen yeniden seçildi

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, geçen hafta düzenlenen bölge seçimlerindeki yenilginin ardından RN’nin giderek merkeze yöneldiği yolundaki eleştirilere yanıt verdi ve partinin rotasında bir değişiklik söz konusu olmadığını savundu.

Marine Le Pen, parti kongresinde büyük bir oy farkıyla RN’nin dördünce kez liderliğine seçildi.

Seçimin ardından yaptığı konuşmada, partinin “sağlıklı bir değişim içinde” olduğunu söyleyen Le Pen, babasının liderliği dönemindeki aşırı sağcı politikalara da geri dönüş yapmayacaklarını bildirdi.

Le Pen, “Partimiz, sağlıklı bir değişim tecrübesinden geçiyor. Ulusal Cephe’nin (RN’den önceki parti) eski dönemine geri dönmeyeceğiz. Son 10 yıldır en önemli başarı, sağladığımız ideolojik zaferdir, bunu anlamak için ana muhalefetteki Cumhuriyetçiler Partisi’nin (LR) muhafazakar seçmenlerini dinlemeniz gerekiyor.” dedi.

Kaynak: Euronews